Аленичев боролся с Матерацци и поднимал Кубок Легенд. Лучшие фото с финала турнира

11 сентября на поле стадиона «Мегаспорт» в финальном матче турнира Кубок Легенд сборная России одержала победу над сборной Звёзд и стала обладателем трофея. Игра завершилась победой российских «ветеранов» со счётом 13:8. Павел Погребняк стал лучшим бомбардиром турнира. В финале он оформил пента-трик.

Отметим, что в составе проигравших за две желтые карточки был удален Георгиос Карагунис.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Команды поделены на две группы, после группового этапа начинается плей-офф. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.

Лучшие фото с финального дня Кубка Легенд — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.