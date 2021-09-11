«Главный враг — своя дурная голова». Фанаты «Спартака» вывесили баннер на игре с «Химками»

Болельщики московского «Спартака» на матче с «Химками» в рамках седьмого тура Российской Премьер-Лиги вывесили баннер, на котором написано: «Главный враг — своя дурная голова».

Игра стартовала в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Химки».

Напомним, ранее фанаты красно-белых продемонстрировали баннеры, в которых они обвиняют игроков в походах в ночные клубы.

Московский «Спартак» в 6 матчах набрал 7 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 17 очков после семи матчей.