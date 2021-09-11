Семак: вопросов после матча с «Ахматом» много, будем думать, как играть в Лондоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом» (3:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Пропустили мяч во втором тайме. Когда разница в счете небольшая, есть шансы и совсем другое настроение у соперника. Второй тайм сложился тяжело, пока не забили третий гол. Моменты были в обоих таймах, но их надо реализовывать, чтобы счет был более комфортный. Нам кого-то не хватало, кто-то устал, кто-то не готов. Но мы выиграли абсолютно заслуженно. Вопросов много, сейчас будем думать, как будем играть в Лондоне через два дня», — цитирует Семака «Матч ТВ».
Санкт-петербургский «Зенит» в семи матчах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (9) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Локомотив» (15) и «Динамо» (13).
- 11 сентября 2021
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