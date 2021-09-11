Талалаев – о матче с «Зенитом»: не получилось всё, первые 30 минут провели отвратительно

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Пиетет перед «Зенитом» присутствует, футболисты, которые давно не получали игровой практики, не вошли в игру. Не получилось всё, первые 30 минут провели отвратительно. Во втором тайме изменили схему, начали справляться с атаками соперника, который их хорошо проводил. Во втором тайме не уступили сопернику. Я поблагодарил ребят. На сегодня счёт объективен, рад, что мы забили. Нужно добывать очки в поединке с любым соперником», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
Санкт-петербургский «Зенит» в семи матчах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (9) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Локомотив» (15) и «Динамо» (13).
- 11 сентября 2021
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