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Марио Фернандес не поможет ЦСКА в матче с тульским «Арсеналом»

Марио Фернандес не поможет ЦСКА в матче с тульским «Арсеналом»
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес из-за травмы, полученной в расположении сборной России, пропустит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», сообщает пресс-служба армейцев.

В течение ближайших нескольких дней футболист будет проходить курс реабилитационного лечения на клубной базе в Ватутинках. О сроках возвращения Марио в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно.

Матч состоится 12 сентября в Туле на стадионе «Арсенал». Начало встречи — в 14:00 мск. Ранее стало известно, что матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» — ЦСКА смогут посетить до 6 тыс. зрителей. После шести туров ЦСКА набрал девять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Арсенал» (4) – на 15-й позиции.

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