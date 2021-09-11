Красивый перформанс со львом, улыбки Дзюбы и споры Малкома с судьёй. Фото победы «Зенита»
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11 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.
На 83-й минуте окончательный счёт установил бразильский полузащитник Малком, а Дзюба отдал вторую результативную передачу за матч.
Санкт-петербургский «Зенит» в семи матчах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (9) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Локомотив» (15) и «Динамо» (13).
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
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