Красивый перформанс со львом, улыбки Дзюбы и споры Малкома с судьёй. Фото победы «Зенита»

11 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

На 83-й минуте окончательный счёт установил бразильский полузащитник Малком, а Дзюба отдал вторую результативную передачу за матч.

Санкт-петербургский «Зенит» в семи матчах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (9) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Локомотив» (15) и «Динамо» (13).

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.