Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не сыграет с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не сыграет с ЦСКА
Комментарии

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не сможет сыграть в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Нападающий получил четвёртую жёлтую карточку во встрече с «Химками» (1:0, перерыв), которая проходит в эти минуты.

Напомним, сегодня, 11 сентября, проходит матч «Спартак» — «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

Московский «Спартак» в 6 матчах набрал 7 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 17 очков.

Новость по теме
«Главный враг — своя дурная голова». Фанаты «Спартака» вывесили баннер на игре с «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021