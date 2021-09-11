Нападающий «Спартака» Александр Соболев не сыграет с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не сможет сыграть в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Нападающий получил четвёртую жёлтую карточку во встрече с «Химками» (1:0, перерыв), которая проходит в эти минуты.



Напомним, сегодня, 11 сентября, проходит матч «Спартак» — «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.



Московский «Спартак» в 6 матчах набрал 7 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 17 очков.