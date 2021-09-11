Роналду забил «Ньюкаслу» семь голов в матчах АПЛ. Больше он забивал только «Астон Вилле»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» и довёл счёт результативных ударов в ворота «сорок» до семи в турнире.
Криштиану открыл счёт в матче в добавленное к первому тайму время.
На 61-й минуте матча Роналду забил второй гол с передачи Люка Шоу.
Только «Астон Вилле» в рамках английской Премьер-лиги португалец забил больше – 8 мячей, сообщает Squawka.
Напомним, матч с «Ньюкаслом» стал первым для португальца после возвращения в стан «красных дьяволов». Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.
- 11 сентября 2021
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