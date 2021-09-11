Лукаку забил первый гол за «Челси» на «Стэмфорд Бридж»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку забил гол в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Вилой».
Бельгиец открыл счёт в матче на 15-й минуте встречи с передачи Матео Ковачича. Этот мяч стал первым для Лукаку в футболке «Челси» на их домашней арене «Стэмфорд Бридж». До игры с «Астон Виллой» нападающий провёл 14 матчей за синих и отличиться не сумел.
Видео первого гола Лукаку на «Стэмфорд Бридж»:
Напомним, Лукаку перешёл в «Челси» нынешним летом из миланского «Интера» за € 115 млн. До этого бельгиец выступал за «аристократов» с 2011 по 2014 год, но не являлся игроком стартового состава, преимущественно играя в арендах за «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон». В прошлом розыгрыше итальянской Серии А бельгиец сыграл в 36 матчах, забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.
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