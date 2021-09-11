Максимилиано Кофрие дебютировал за московский «Спартак»

Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие впервые вышел на поле в составе московского «Спартака». Футболист заменил Георгия Джикию на 76-й минуте матча с «Химками».

На момент выхода бельгийца красно-белые вели в счёте с преимуществом в три мяча, однако в компенсированное время Денис Глушаков сумел сократить отставание, сделав счёт 3:1.

«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м.

В сезоне-2021/2022 Максимилиано Кофрие провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен». В московский клуб защитник перешёл во время летнего трансферного окна.