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«Спартак» переиграл «Химки» перед стартом в Лиге Европы

«Спартак» переиграл «Химки» перед стартом в Лиге Европы
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Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «Спартак» — «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Спартак» оказался сильнее соперника со счётом 3:1.

На 25-й минуте счёт открыл защитник «Спартака» Айртон, который воспользовался точной передачей Николая Рассказова. На 48-й минуте встречи преимущество удвоил полузащитник красно-белых Квинси Промес, который откликнулся на передачу нападающего Эсекьеля Понсе. На 68-й минуте «Спартак» убежал в быструю контратаку, в которой отличился уже сам Эсекьель Понсе. Окончательный счёт на 89-й минуте установил полузащитник «Химок» Денис Глушаков.

«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
11 сентября 2021, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
1:0 Айртон – 25'   2:0 Промес – 48'   3:0 Понсе – 68'   3:1 Глушаков – 89'
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