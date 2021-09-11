«Спартак» переиграл «Химки» перед стартом в Лиге Европы

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «Спартак» — «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Спартак» оказался сильнее соперника со счётом 3:1.



На 25-й минуте счёт открыл защитник «Спартака» Айртон, который воспользовался точной передачей Николая Рассказова. На 48-й минуте встречи преимущество удвоил полузащитник красно-белых Квинси Промес, который откликнулся на передачу нападающего Эсекьеля Понсе. На 68-й минуте «Спартак» убежал в быструю контратаку, в которой отличился уже сам Эсекьель Понсе. Окончательный счёт на 89-й минуте установил полузащитник «Химок» Денис Глушаков.



«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м.