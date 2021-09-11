Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матео Ковачич увеличил преимущество «Челси» в матче с «Астон Виллой»

Матео Ковачич увеличил преимущество «Челси» в матче с «Астон Виллой»
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимает «Астон Виллу». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Астон Вилла».

Счёт матча был открыт на 15-й минуте встречи. Нападающий «аристократов» Ромелу Лукаку забил гол с передачи Матео Ковачича. Этот гол стал первым для бельгийца на «Стэмфорд Бридж».

Видео первого гола «Челси» в матче с «Астон Виллой»:

На 49-й минуте Ковачич удвоил преимущество хозяев.

Видео второго гола «Челси» в матче с «Астон Виллой»:

Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Стюарт Атвелл. Помогают ему ассистенты Дэниел Кук и Саймон Лонг. Резервный арбитр – Роберт Джонс.

В пятом туре английской Премьер-лиги «Челси» на выезде сыграет с «Тоттенхэм Хотспур», а «Астон Вилла» дома примет «Эвертон».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021