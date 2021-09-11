Матео Ковачич увеличил преимущество «Челси» в матче с «Астон Виллой»

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимает «Астон Виллу». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Астон Вилла».
Счёт матча был открыт на 15-й минуте встречи. Нападающий «аристократов» Ромелу Лукаку забил гол с передачи Матео Ковачича. Этот гол стал первым для бельгийца на «Стэмфорд Бридж».
Видео первого гола «Челси» в матче с «Астон Виллой»:
На 49-й минуте Ковачич удвоил преимущество хозяев.
Видео второго гола «Челси» в матче с «Астон Виллой»:
Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Стюарт Атвелл. Помогают ему ассистенты Дэниел Кук и Саймон Лонг. Резервный арбитр – Роберт Джонс.
В пятом туре английской Премьер-лиги «Челси» на выезде сыграет с «Тоттенхэм Хотспур», а «Астон Вилла» дома примет «Эвертон».
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