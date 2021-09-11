Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (1:3) в седьмом туре Российской Премьер-Лиги.



«Тяжелый матч получился. Пропустили гол, второй быстрый из-за наших глупых ошибок. Розыгрыш от ворот – 0:1, угловой – 0:2. Вот и всё. Забей Глушаков — была бы другая игра, хорошо, что хоть забили один гол. По самоотдаче вопросов нет, по движению – обсудим внутри команды.

По лимиту у меня двоякое мнение. Знаете почему? Если отменить – не все клубы будут приобретать хороших иностранных футболистов. Не все себе могут это позволить. У кого не так много денег, будут привозить тех, кто не соответствует уровню РПЛ. Но при этом это не даст развиваться русскому футболисту, ведь купили иностранца. На эту тему можно рассуждать много. Зарплаты – аргумент против. Но я деньги чужие не считаю, пускай они ещё больше получают», — сказал тренер на пресс-конференции после матча.