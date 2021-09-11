Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (1:3) в седьмом туре Российской Премьер-Лиги.
«Сегодня не получилось реализовать моменты. Также дело в ненужных ошибках.
С Мирзовым я не знаю ситуации. Все эти договорённости с клубом и прочее — не моё дело, моё дело – играть в футбол. Он провёл с нами одну или две тренировки, а есть у него травма или нет, лучше спросить у него.
Про себя я не слышал ничего с трибун, а посвистывать всегда будут. Советовать Зареме и Федуну ничего не буду», — передаёт слова Глушакова корееспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м.
- 11 сентября 2021
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