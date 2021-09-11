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Сэр Алекс Фергюсон подтвердил, что внёс вклад в переход Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Сэр Алекс Фергюсон подтвердил, что внёс вклад в переход Роналду в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов».

«Я взволнован, как и все остальные. Вчера и сегодня весь день был в предвкушении его дебютной игры. Я говорю от имени всех болельщиков — это великий день для «Манчестер Юнайтед».

Многие люди сыграли свою роль в возвращении Роналду, и я внёс свой вклад, зная, что на самом деле Криштиану хотел вернуться. Всё сработало очень хорошо.

Я бы не сказал, что эмоционально потрясён, но я взволнован и чувствую облегчение, потому что я не мог себе представить, чтобы он играл за «Манчестер Сити». Я не думаю, что вообще кто-то мог это представить.

Вот почему мы предприняли шаги, чтобы он перешёл сюда. Клуб очень хорошо его поддержал. Я поговорил с Глейзерами, и всё получилось. Я думаю, что он окажет влияние на молодых игроков, потому что у него есть опыт», — сказал Алекс Фергюсон Viaplay.

Напомним, сегодня, 11 сентября состоялся матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед», который стал первым для португальца после возвращения в стан «красных дьяволов». Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.

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