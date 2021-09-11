Витория: это нормально, что Мирзов ушёл – у нас достаточно игроков в заявке

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о ситуации с уходом Резиуана Мирзова в «Химки».



«У Мирзова другой тренер, я не могу сказать о его состоянии. Это нормально, что он ушёл – у нас достаточно игроков в заявке. В такие моменты надо думать о том, что лучше для команды и игрока», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «Спартак» — «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Спартак» оказался сильнее соперника со счётом 3:1.



«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м.

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