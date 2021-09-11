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Игорь Черевченко дал комментарий по поводу Резиуана Мирзова

Игорь Черевченко дал комментарий по поводу Резиуана Мирзова
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Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко высказался по поводу ситуации с Резиуаном Мирзовым, который недавно на правах аренды присоединился к команде. Нападающий перешёл с московского «Спартака» и сегодня не принял участия в очной встрече клубов. Напомним, победу в игре со счётом 3:1 одержали красно-белые.

«На тему Мирзову разговаривать не желаю. Хочется прояснить ситуацию? Ладно, он пришёл с небольшим повреждением, а у нас игры и матч на кубок. В «Спартаке» он получал мало практики, плюс микротравма – ему тяжело сразу выйти. С кубком у нас будет четыре игры – поэтому смотрим вперёд», — передаёт слова Червиченко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м.

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