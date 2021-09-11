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Руй Витория: футбол – это не про бег, для меня он про скорость принятия решений

Руй Витория: футбол – это не про бег, для меня он про скорость принятия решений
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория назвал причины низкой интенсивности в матчах Российской Премьер-Лиги.

«Пропасть в физической готовности игроков РПЛ и Европы? Во-первых, в РПЛ есть условия чтобы создать сильную лигу. Что касается интенсивности, то в играх много пауз – я сейчас даже не про физику и бег. Футбол – это не про бег, для меня он про скорость принятия решений. Но мешают паузы, перерывы, которые провоцируют судьи, вратари и тренеры – игра разбивается на отрезки. Поэтому и кажется, что интенсивность недостаточно высокая. Это должны улучшать все: тренеры, игроки, судьи.

В Португалии тоже шли такие разговоры – мы сравнивали игр ЛЧ и чемпионата Португалии. В ЛЧ 64 минуты – чисто игровое время, а в чемпионате Португалии – 49. Это серьёзная разница. Может, в России примерно похожие цифры», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «Спартак» — «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Спартак» оказался сильнее соперника со счётом 3:1.

«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м.

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