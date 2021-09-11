Терюшков: судейская ошибка надломила футболистов «Химок» в матче со «Спартаком»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о поражении «Химок» от «Спартака» (1:3) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Проиграли, всегда тяжело проигрывать. После первого тайма появился вопрос, зачем нужен VAR, если им не пользоваться. Когда чистый гол отменяют, странная история, но всё равно идём дальше. Сегодня уступили по движению и по всему, будем готовиться дальше.
Судей традиционно не комментируем, но, если есть VAR, нужно его внимательнее смотреть, а не за пять секунд принимать решение, что был офсайд. Там всё посмотрели, офсайда, конечно, не было никакого. Надломила ли судейская ошибка «Химки»? Конечно, если после первого тайма был бы счет 1:1, то совсем другая игра была бы, совсем другая схема, вопрос такой подвис. Но ничего страшного, идем дальше, «Спартак» сильнее, это футбол», — цитирует Терюшкова ТАСС.
- 11 сентября 2021
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