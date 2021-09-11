После матча с «Ньюкасл Юнайтед» Поль Погба был замечен на музыкальном фестивале

По завершении матча 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед», который закончился победой «красных дьяволов» со счётом 4:1, французский полузащитник Поль Погба отправился на музыкальный фестиваль, сообщает Talksport.
Француз принял участие в фестивале Parklife, выйдя на сцену со своим другом – рэп-исполнителем Burna Boy.
Видео доступно в «твиттере» Football For All.
Напомним, в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед», который прошёл сегодня, 11 сентября, Погба отметился двумя результативными передачами.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги французский полузащитник провёл четыре матча и отдал семь результативных передач.
Погба является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он играл за «красных дьяволов» с 2011 по 2012 год, затем перешёл в туринский «Ювентус», за который выступал до 2016 года, после чего француз вернулся в «Манчестер Юнайтед».
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