«Фиорентина» на выезде обыграла «Аталанту». Все три гола были забиты с пенальти

Закончился матч третьего тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» на своём поле принимала «Фиорентину». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче на 33-й минуте открыл Душан Влахович, реализовав одиннадцатиметровый удар. В начале второго тайма он же удвоил преимущество, снова забив с пенальти. На 65-й минуте хозяева также получили право на удар с одиннадцати метров. К мячу подошёл Дуван Сапата и сократил преимущество. После этого «Фиорентина» не позволила создать ни одного опасного момента у своих ворот и завершила игру победой.

В составе «Аталанты» впервые в этом сезоне с первых минут появился Алексей Миранчук. Россиянин провёл на поле 50 минут, после чего был заменён. Александр Кокорин, выступающий за «Фиорентину», провёл игру на скамейке запасных.

После трёх туров «Аталанта» расположилась на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 4 очка. «Фиорентина» же поднялась на 6-ю строчку, набрав за 3 игры 6 очков.