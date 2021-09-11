Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» на выезде обыграла «Аталанту». Все три гола были забиты с пенальти

«Фиорентина» на выезде обыграла «Аталанту». Все три гола были забиты с пенальти
Комментарии

Закончился матч третьего тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» на своём поле принимала «Фиорентину». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче на 33-й минуте открыл Душан Влахович, реализовав одиннадцатиметровый удар. В начале второго тайма он же удвоил преимущество, снова забив с пенальти. На 65-й минуте хозяева также получили право на удар с одиннадцати метров. К мячу подошёл Дуван Сапата и сократил преимущество. После этого «Фиорентина» не позволила создать ни одного опасного момента у своих ворот и завершила игру победой.

В составе «Аталанты» впервые в этом сезоне с первых минут появился Алексей Миранчук. Россиянин провёл на поле 50 минут, после чего был заменён. Александр Кокорин, выступающий за «Фиорентину», провёл игру на скамейке запасных.

После трёх туров «Аталанта» расположилась на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 4 очка. «Фиорентина» же поднялась на 6-ю строчку, набрав за 3 игры 6 очков.

Италия - Серия А. 3-й тур
11 сентября 2021, суббота. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Влахович – 33' (пен)   0:2 Влахович – 49' (пен)   1:2 Сапата – 65' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021