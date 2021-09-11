Марио Фернандес пропустит около двух месяцев и не сыграет в дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес пропустит около двух месяцев из-за травмы колена. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Защитник получил повреждение в расположении сборной.
Ранее стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес из-за травмы, полученной в расположении сборной России, пропустит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». В течение ближайших нескольких дней футболист будет проходить курс реабилитационного лечения на клубной базе в Ватутинках. О сроках возвращения Марио в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно.
Матч состоится 12 сентября в Туле на стадионе «Арсенал». Начало встречи — в 14:00 мск. После шести туров ЦСКА набрал девять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Арсенал» (4) – на 15-й позиции.
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