Джорджо Кьеллини: после ухода Роналду «Ювентус» будет командой Дибалы

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пообщался с журналистами после поражения в матче с «Наполи» (1:2) в рамках третьего тура итальянской Серии А.

«Команда была едина на протяжении всей игры, поэтому мы должны быть довольны тем, что показали на поле, учитывая все обстоятельства. Мы заслужили хороший результат здесь, но всё, что мы можем сделать сейчас, это больше работать и меньше говорить. Мы знали, что в этом сезоне будут трудности, но не думали, что окажемся в таком положении после трёх игр.

Когда у вас есть такой игрок мирового класса, как Криштиану, вы не можете не использовать команду, чтобы играть на него. Мы должны быть благодарны Роналду за всё, что он сделал за эти годы в «Ювентусе», однако нужно жить сегодняшним днём и двигаться дальше.

Это будет команда Пауло Дибалы. За последние пару лет его результативность снизилась из-за присутствия Криштиану, но он является ключевым игроком для этой команды, и это признают все», — приводит слова Кьеллини Football Italia.