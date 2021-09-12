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«Спортинг» в большинстве сыграл вничью с «Порту»

«Спортинг» в большинстве сыграл вничью с «Порту»
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11 сентября «Спортинг» принимал «Порту» в матче 5-го тура чемпионата Португалии. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в городе Лиссабоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Нуну Алмейдой из Монте Горду. Матч завершился ничейным исходом – 1:1.

На 16-й минуте счёт открыл полузащитник «Спортинга» Нуну Сантуш, который откликнулся на результативную передачу от защитника Педро Порро. Но на 71-й минуте нападающий «Порту» Луис Диас сравнял счёт. Ему ассистировал форвард Хесус Корона. На 87-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён нападающий гостей Антонио Мартинес.

За пять туров «Спортинг» набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Порту» (1) – на второй позиции.

Португалия - Примейра. 5-й тур
11 сентября 2021, суббота. 22:30 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
1 : 1
Порту
Порту
1:0 Сантуш – 16'   1:1 Диас – 71'
Удаления: нет / Мартинес – 87'
Комментарии
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