«Спортинг» в большинстве сыграл вничью с «Порту»
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11 сентября «Спортинг» принимал «Порту» в матче 5-го тура чемпионата Португалии. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в городе Лиссабоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Нуну Алмейдой из Монте Горду. Матч завершился ничейным исходом – 1:1.
На 16-й минуте счёт открыл полузащитник «Спортинга» Нуну Сантуш, который откликнулся на результативную передачу от защитника Педро Порро. Но на 71-й минуте нападающий «Порту» Луис Диас сравнял счёт. Ему ассистировал форвард Хесус Корона. На 87-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён нападающий гостей Антонио Мартинес.
За пять туров «Спортинг» набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Порту» (1) – на второй позиции.
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