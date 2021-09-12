Кофрие дебютировал, Понсе и Промеса захлёстывало эмоциями. Фото победы «Спартака»

11 сентября в Москве на поле стадиона «Открытие Арена» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Химками». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Руя Витории.
Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие впервые вышел на поле в составе московского «Спартака». Футболист заменил Георгия Джикию на 76-й минуте матча с «Химками».
На момент выхода бельгийца красно-белые вели в счёте с преимуществом в три мяча, однако в компенсированное время Денис Глушаков сумел сократить отставание, сделав счёт 3:1.
«Спартак» набрал десять очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-й позиции.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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