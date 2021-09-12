Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» в матче с «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Масимиллиано Аллегри прокомментировал поражение в матче третьего тура чемпионата Италии с «Наполи» (1:2).

«Мы правильно сыграли в обороне, мне не в чем упрекнуть команду в этом матче. Конечно, было слишком много неточностей и в первом тайме мы должны были забить еще один гол. Нам нужно правильно начать путь в Лиге чемпионов. Теперь мы дорого заплатим за каждую ошибку. Мы продолжаем работать, сегодняшний матч был хорошим, мы сделали шаг вперёд. Чемпионат длинный, нужно начинать побеждать», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Ювентуса».

После трёх туров неаполитанский клуб возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 9 очков. «Ювентус» демонстрирует один из худших стартов в своей истории и на данный момент располагается на 16-й позиции с одним набранным очком.

В следующем туре «Наполи» отправится в гости к «Удинезе». «Ювентус» же на своём поле примет «Милан». Обе команды также в середине недели проведут матчи в еврокубках.