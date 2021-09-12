Мюллер: без Месси «Барселона» другая команда

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
«Я не могу много сказать о «Барселоне» без Месси. Это другая команда. С Месси в центре всегда будет больше внимания уделяться ему. Но это всё ещё игра с «Барселоной» на отличном стадионе, так что это будет большой вечер», — приводит слова Мюллера Sport.es.
Матч первого тура между «Барселоной» и «Баварией» состоится 14 сентября на стадионе «Камп Ноу».
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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