Сауль Ньигес: не такого дебюта за «Челси» я ожидал

Полузащитник «Челси» Сауль Ньигес прокомментировал свой дебют за лондонский клуб в матче с «Астон Виллой» (3:0) в четвёртом туре чемпионата Англии. Футболист появился в стартовом составе и был заменён в перерыве.
«Не такого дебюта я ожидал. Очень доволен своей первой игрой и победой с командой. Невероятно видеть заполненный болельщиками «Стэмфорд Бридж», — написал Ньигес в своём «твиттере».
После четырёх туров «Челси» располагается на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 10 очками в активе. «Астон Вилла» (4) – на 12-м месте.
В пятом туре английской Премьер-лиги «Челси» на выезде сыграет с «Тоттенхэм Хотспур», а «Астон Вилла» дома примет «Эвертон».
Напомним, «Челси» взял Сауля в аренду у мадридского «Атлетико» за € 5 млн с правом выкупа за € 35 млн.
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