Победы «Зенита», «Спартака» и «Локо», дубль Роналду за «МЮ». Главное к утру

В 7-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Ахмат», «Спартак» оказался сильнее «Химок», «Локомотив» переиграл «Крылья Советов», а в чемпионате Англии Криштиану Роналду отметился дублем за «Манчестер Юнайтед» в первом матче после возвращения. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» переиграл «Химки» перед стартом в Лиге Европы.
2. «Зенит» победил «Ахмат» и вернул себе лидерство в Российской Премьер-Лиге.
3. Московский «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Камано.
4. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл». Роналду забил два гола после возвращения в АПЛ.
5. Российские волейболисты вышли в четвертьфинал ЧЕ, обыграв Украину.
6. 18-летняя британка Эмма Радукану выиграла US Open.
7. Белфорт нокаутировал Холифилда в первом раунде главного боя Triller: Legends 2.
8. У теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали и драгоценности.
9. Беспутин завоевал пояс чемпиона WBC Peace в полусреднем весе.
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