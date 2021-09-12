Победы «Зенита», «Спартака» и «Локо», дубль Роналду за «МЮ». Главное к утру

В 7-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Ахмат», «Спартак» оказался сильнее «Химок», «Локомотив» переиграл «Крылья Советов», а в чемпионате Англии Криштиану Роналду отметился дублем за «Манчестер Юнайтед» в первом матче после возвращения. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» переиграл «Химки» перед стартом в Лиге Европы.

2. «Зенит» победил «Ахмат» и вернул себе лидерство в Российской Премьер-Лиге.

3. Московский «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Камано.

4. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл». Роналду забил два гола после возвращения в АПЛ.

5. Российские волейболисты вышли в четвертьфинал ЧЕ, обыграв Украину.

6. 18-летняя британка Эмма Радукану выиграла US Open.

7. Белфорт нокаутировал Холифилда в первом раунде главного боя Triller: Legends 2.

8. У теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали и драгоценности.

9. Беспутин завоевал пояс чемпиона WBC Peace в полусреднем весе.

10. ЦСКА расторг контракт с Майком Джеймсом.