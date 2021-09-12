Давид Луис заключил контракт с «Фламенго»

«Фламенго» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с бразильским защитником Давидом Луисом. Соглашение 34-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитано до декабря 2022 года.

Луис перешёл в «Фламенго» на правах свободного агента после ухода из лондонского «Арсенала». В прошлом сезоне чемпионата Англии защитник провёл за «канониров» 30 матчей и забил два гола. Лондонский клуб не стал предлагать футболисту новый контракт.

Кроме «Арсенала», Луис выступал за «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Бенфику» и бразильскую «Виторию». В июле сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого клуба «Адана Демирспор», а в июне, кроме лиссабонской «Бенфики», Луисом интересовались «Марсель» и «Интер Майами».