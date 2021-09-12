Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета: вероятно, это были лучшие 10-14 дней в моей карьере

Микель Артета: вероятно, это были лучшие 10-14 дней в моей карьере
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 4-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (1:0).

«Должен отметить, что это были, вероятно, лучшие 10-14 дней в моей карьере. Побеждать приятно, но ещё большее удовольствие — видеть боевой настрой команды. Я был рад и взволнован, увидев его в этой встрече. Большое спасибо команде», — приводит слова Артеты Goal.com.

Единственный гол на 66-й минуте забил нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который откликнулся на передачу форварда Николя Пепе. В четырёх матчах лондонский «Арсенал» набрал три очка и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (0) располагается на последней позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» набравший 10 очков.

Новость по теме
«Арсенал» переиграл Норвич и одержал первую победу в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021