Микель Артета: вероятно, это были лучшие 10-14 дней в моей карьере

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 4-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (1:0).

«Должен отметить, что это были, вероятно, лучшие 10-14 дней в моей карьере. Побеждать приятно, но ещё большее удовольствие — видеть боевой настрой команды. Я был рад и взволнован, увидев его в этой встрече. Большое спасибо команде», — приводит слова Артеты Goal.com.

Единственный гол на 66-й минуте забил нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который откликнулся на передачу форварда Николя Пепе. В четырёх матчах лондонский «Арсенал» набрал три очка и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (0) располагается на последней позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» набравший 10 очков.