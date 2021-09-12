Ибрагимович — о споре с Леброном Джеймсом: футбол объединяет людей, а политика разделяет

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался на тему проблемы расизма, а также рассказал о споре с известным баскетболистом Леброном Джеймсом по поводу связи политики и спорта.
«Чувствую ли я расизм в Швеции? Лично я — нет, но он, конечно, есть. Везде в мире. Всегда будут невежественные люди. Хотя мы живём здесь, на этой планете, чтобы делиться любовью и радостью и делать то, что умеем лучше всего. Я играю в футбол. Я не делаю ничего, кроме футбола, чтобы распространить эту любовь. Лучший способ распространить любовь — мой футбол.
Спор с Леброном Джеймсом? Я сказал, что мы не политики. Политика разделяет людей. В моём мире футбол объединяет людей. Большая разница. Потому что у меня была возможность встретиться и познакомиться с людьми, которых я бы никогда не узнал, если бы не играл в футбол. Я встречал людей со всех уголков планеты. Футбол объединяет людей, а политика разделяет. Если бы я хотел быть политиком, я бы занялся политикой. Мы должны делать только то, что у нас хорошо получается. Спорт и политика — две разные категории. Если вы умны, вы всё поймёте», — сказал Ибрагимович в интервью France Football. Его слова приводит Get French Football News.
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