Ибрагимович рассказал, что сделал бы с человеком, который украл его велосипед в детстве

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о том, как у него в детстве украли любимый велосипед, а также объяснил, почему был вынужден и сам воровать велосипеды.

«Мой любимый велосипед у меня украли, и я так и не смог его вернуть. Но, возможно, это был закон бумеранга за все те велосипеды, которые я тоже украл. Жаль, это был мой любимый велосипед.

Что бы я сделал, если бы сейчас выследил человека, который украл мой велосипед? Я бы купил ему новый велосипед, а свой любимый вернул бы себе.

Я был молод, глуп. Я делал всё, чтобы выжить. Мне нужен был велосипед, чтобы успевать добираться в нужные места. Я пошёл на воровство, чтобы справиться со своей сложной жизненной ситуацией. Когда украли мой любимый велосипед, я не перестал воровать велосипеды у других. Я этого не хотел, но не мог от этого отказаться. Это был вопрос выживания. Даже несмотря на то, что это не было чем-то положительным… Такие вещи делаются, чтобы иметь возможность двигаться вперёд» — сказал Ибрагимович в интервью France Football. Его слова приводит Get French Football News.