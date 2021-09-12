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«Понурые кони устало лежат». Актёр Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «Химками»

«Понурые кони устало лежат». Актёр Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «Химками»
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Популярный актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе московского клуба в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Химками» (3:1).

«Птица счастья завтрашнего дня
Залетела, радостью маня.
Вырвалась со дна, вырвалась со дна,
Птица счастья завтрашнего дня.
Мне такая нравится игра,
Завтра будет лучше, чем вчера.
Лучше, чем с утра, лучше, чем сейчас,
Завтра будет лучше в тыщу раз.
Где-то поляки дрожат,
Понурые кони устало лежат.
Неаполь, как «Лестер», размяк,
Ведь птица удачи вернулась в «Спартак», — спел Назаров.

Видео можно посмотреть на странице Дмитрия Назарова в «Инстаграме».

«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м месте.

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