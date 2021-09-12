«Понурые кони устало лежат». Актёр Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «Химками»

Популярный актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе московского клуба в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Химками» (3:1).



«Птица счастья завтрашнего дня

Залетела, радостью маня.

Вырвалась со дна, вырвалась со дна,

Птица счастья завтрашнего дня.

Мне такая нравится игра,

Завтра будет лучше, чем вчера.

Лучше, чем с утра, лучше, чем сейчас,

Завтра будет лучше в тыщу раз.

Где-то поляки дрожат,

Понурые кони устало лежат.

Неаполь, как «Лестер», размяк,

Ведь птица удачи вернулась в «Спартак», — спел Назаров.

Видео можно посмотреть на странице Дмитрия Назарова в «Инстаграме».



«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м месте.