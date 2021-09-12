Болельщики ЦСКА полетели на матч с «Арсеналом» на воздушном шаре. Видео
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Группа из 12 болельщиков московского ЦСКА отправились на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» на воздушном шаре. Момент взлёта воздушного судна был запечатлён на видео.
Ролик был размещён в профиле «Фанаты ЦСКА RBWorld» в «Твиттере».
Напомним, матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 12 сентября в Туле на стадионе «Арсенал». Начало встречи — в 14:00 мск.
Ранее стало известно, что матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» — ЦСКА смогут посетить до 6 тыс. зрителей.
По итогам шести туров ЦСКА набрал девять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Арсенал» (4) располагается на 15-й позиции. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков.
Новость по темеМарио Фернандес не поможет ЦСКА в матче с тульским «Арсеналом»
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