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Гленн Бейл: если бы у «Крыльев» не было много потерь, могли бы взять очки с «Локомотивом»

Гленн Бейл: если бы у «Крыльев» не было много потерь, могли бы взять очки с «Локомотивом»
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Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).

«Я думаю, что в первом тайме мы сыграли на хорошем уровне. Хорошо двигались, создавали моменты. При этом ничего не позволяли сопернику. До перерыва у наших ворот ничего не произошло.

«Локомотив» — очень опасная команда. Если бы у нас не было столько потерь, мы могли бы взять очки. Я рад, что скоро мы будем играть в Самаре! С нетерпением жду, когда мы встретимся с «Ростовом». Уверен, в этом матче мы сможем взять три очка», — приводит слова Бейла пресс-служба «Крыльев Советов».

«Локомотив», набрав в 7 матчах 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (7) располагаются на седьмом месте.

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