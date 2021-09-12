Овермарс заявил, что хочет стать спортивным директором «Барселоны»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс заявил о своём желании поработать на аналогичной должности в каталонской «Барселоне».

«В настоящий момент всё просто: либо я останусь здесь, в «Аяксе», либо мы снова уедем за границу всей семьёй. Я пропускал этот поезд шесть раз. И «Арсенал», и «Барселона» — интересные варианты, но я думаю, что моя семья выбрала бы Испанию. Нам было там очень комфортно, так что, думаю, я бы выбрал «Барселону», — сказал Овермарс в интервью Ajax Life. Его слова приводит Marca.

Ранее СМИ писали о том, что «Барселона» и «Арсенал» рассматривают возможность назначения Овермарса.

За свою карьеру Овермарс поиграл за «Гоу Эхед Иглс», «Виллем II», «Аякс», «Арсенал» и «Барселону». В составе «Аякса» он трижды становился чемпионом Нидерландов (1994, 1995, 1996), обладателем Кубка (1993) и Суперкубка Нидерландов (1993, 1994), победителем Лиги чемпионов (1995), обладателем Суперкубка УЕФА (1995) и Межконтинентального кубка (1995). В составе «Арсенала» Овермарс становился чемпионом Англии (1998), обладателем Кубка и Суперкубка Англии (1998).