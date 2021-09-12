На матч «Челси» — «Зенит» назначена бригада арбитров из Польши
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На матч группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» назначена бригада арбитров из Польши, информирует официальный сайт УЕФА.
В качестве главного судьи матч обслужит Бартош Франковски. Ассистировать ему будут соотечественники Марчин Бонек и Якуб Винклер. Резервный судья — Кшиштоф Якубик. За VAR будут отвечать Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия).
Матч «Зенита» и «Челси» пройдёт на «Стэмфорд Бридж» 14 сентября и начнётся в 22:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что матч «Челси» — «Зенит» смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию. Напомним, УЕФА снял ограничения для болельщиков на посещение выездных матчей команд в еврокубках.
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