На матч «Челси» — «Зенит» назначена бригада арбитров из Польши

На матч группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» назначена бригада арбитров из Польши, информирует официальный сайт УЕФА.

В качестве главного судьи матч обслужит Бартош Франковски. Ассистировать ему будут соотечественники Марчин Бонек и Якуб Винклер. Резервный судья — Кшиштоф Якубик. За VAR будут отвечать Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия).

Матч «Зенита» и «Челси» пройдёт на «Стэмфорд Бридж» 14 сентября и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что матч «Челси» — «Зенит» смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию. Напомним, УЕФА снял ограничения для болельщиков на посещение выездных матчей команд в еврокубках.