Анчелотти прокомментировал срыв трансфера Мбаппе в «Реал»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал срыв перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб в летнее трансферное окно.
«Разочарования нет. Конечно, Килиан — великолепный футболист, мы желаем ему удачи. У нас очень сильный состав», — приводит слова Анчелотти Goal.com.
Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в десяти играх в Лиге чемпионов. Летом «Реал» пытался заполучить Мбаппе, однако французский клуб не принял ни одно из предложений.
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