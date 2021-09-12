«Барселона» хочет купить хавбека «Лестера» Тилеманса. В нём лично заинтересован Куман

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах бельгийского хавбека заинтересована «Барселона», информирует Mundo Deportivo.

Приобрести Тилеманса хочет лично главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, который рассчитывает усилить состав своей команды функциональным хавбеком. Первым приоритетом для сине-гранатовых был Жоржиньо Вейналдум, но нидерландец выбрал «ПСЖ». Также «Барселона» интересовалась Саулем из «Атлетико», но он перешёл в «Челси». Теперь внимание селекции каталонского клуба переключилось на Тилеманса.

Контракт Тилеманса с «Лестером» истекает летом 2023 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества зашли в тупик. Рыночная стоимость хавбека, согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет € 55 млн.

За «Лестер» Тилеманс играет с 2019 года. До этого он выступал за «Монако» и «Андерлехт». В прошлом сезоне английской Премьер-лиги бельгийский полузащитник провёл 38 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.