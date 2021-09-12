«Арсенал» — ЦСКА: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и ЦСКА на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — ЦСКА.
«Арсенал»: Коченков, Новосельцев, Сокол, Степанов, Суханов, Ткачёв, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Довбня, Бьёрнстрём, Камболов, Кангва, Давиташвили, Панченко, Аджоев, Тудорие.
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Бийол, Васин, Обляков, Мухин, Кучаев, Дзагоев, Эджуке, Заболотный.
Запасные: Боков, Тороп, Ахметов, Чалов, Набабкин, Бистрович, Яковлев, Бохинен.
Московский ЦСКА в 6 матчах набрал 9 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (7) располагается на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
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