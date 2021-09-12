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Глушаков прокомментировал свой гол в ворота «Спартака»

Глушаков прокомментировал свой гол в ворота «Спартака»
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал свой гол в ворота московского «Спартака» в матче 7-го тура РПЛ (1:3).

«Когда-то здесь всё было по-другому. Забил, перекрестился, забыл. Голы — хорошо, но победы важнее — нужно работать», — написал Глушаков в своём «инстаграме», прикрепив видео гола.

Вчера, 11 сентября, состоялся матч «Спартак» — «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Спартак» оказался сильнее соперника, выиграв со счётом 3:1.

«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) идут на 12-й строчке.

Напомним, Денис Глушаков защищал цвета московского «Спартака» в период с 2013 по 2019 год.

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