«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
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Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Ливерпуль» в 3 матчах набрал 7 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (2) располагается на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед», набравший 10 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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