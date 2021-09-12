Инсинье возобновит переговоры о продлении контракта с «Наполи». Им интересовался «Зенит»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье вернётся за стол переговоров с клубом по поводу пролонгации сотрудничества, информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

Более полугода стороны не вели переговоров и были готовы расстаться, но недавно состоялась беседа руководства «Наполи» с представителем Инсинье. Было принято решение в ближайшее время организовать официальную встречу для обсуждения потенциального продления соглашения.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 48 млн. В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.

Ранее стало известно, что «Наполи» готов продать Инсинье. По данным СМИ, футболистом интересуются «Интер», «Эвертон», «Зенит» и «Тоттенхэм Хотспур». Контракт Инсинье с «Наполи» истекает по окончании сезона.