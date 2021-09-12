Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсинье возобновит переговоры о продлении контракта с «Наполи». Им интересовался «Зенит»

Инсинье возобновит переговоры о продлении контракта с «Наполи». Им интересовался «Зенит»
Комментарии

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье вернётся за стол переговоров с клубом по поводу пролонгации сотрудничества, информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

Более полугода стороны не вели переговоров и были готовы расстаться, но недавно состоялась беседа руководства «Наполи» с представителем Инсинье. Было принято решение в ближайшее время организовать официальную встречу для обсуждения потенциального продления соглашения.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 48 млн. В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.

Ранее стало известно, что «Наполи» готов продать Инсинье. По данным СМИ, футболистом интересуются «Интер», «Эвертон», «Зенит» и «Тоттенхэм Хотспур». Контракт Инсинье с «Наполи» истекает по окончании сезона.

Новость по теме
Матерацци: возможно, Инсинье переедет в РПЛ по истечении контракта с «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021