«Милан» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Милан» — «Лацио». Встреча 3-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Лацио».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Помогать ему будут ассистенты Стефано Либерти и Мауро Галетто. Резервный рефери — Лука Цуфферли.



Римский «Лацио» в 2 матчах набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (6) — на 5-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Наполи», набравший 9 очков. Напомним, действующим чемпионом Италии является миланский «Интер».