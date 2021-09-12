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«Так, наверное, не делается». Парфёнов раскрыл детали отставки из тульского «Арсенала»

«Так, наверное, не делается». Парфёнов раскрыл детали отставки из тульского «Арсенала»
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Бывший главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов рассказал об отставке из тульского клуба.

«Как руководство объяснило решение? Ну а что, разве они должны что-то объяснять? Просто собрали команду, приехали, объявили и уехали. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить каждого сотрудника клуба и всех парней за совместную работу. А то всё так быстро произошло, что я даже не успел этого толком сделать. Сначала руководство вызвало тренеров. Поговорили минуты три. Через 5 минут объявили всё команде, а через полчаса уже представили Божовича.

Мы сыграли в Грозном. Было три дня выходных, потому что пауза на сборную. Мы неделю тренировались в этой паузе. Если есть решение, то так, наверное, не делается. Мы неделю готовим команду в Туле, ничего не предвещает, а потом такое решение руководства. Если уже было решение, можно было раньше об этом сказать. Да, мы понимали, что на нас большое давление, четыре очка в шести матчах. Ещё эта игра в Грозном неоднозначная», — приводит слова Парфёнова Sport24.

Напомним, Парфёнов возглавлял «Арсенал» с ноября 2020 года. 3 сентября этого года стало известно о расторжении контракта со специалистом.

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