Дивеев забил первый для себя гол головой в РПЛ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев забил первый для себя гол головой в Российской Премьер-Лиге. Это знаменательное взятие ворот произошло в матче 7-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом», информирует Opta.

На 5-й минуте матча «Арсенал» — ЦСКА Дзагоев навесил с углового, Бийол поборолся и сделал скидку во вратарскую — Дивеев продавил защитника и головой вколотил мяч в сетку. Всего на счету Игоря 19 ударов головой по воротам соперников с начала прошлого сезона.

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимает ЦСКА. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. К перерыву счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслуживает игру бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Московский ЦСКА в 6 матчах набрал 9 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (7) располагается на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).