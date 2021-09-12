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Лукаку: больше не буду скользить на коленях после вчерашнего празднования

Лукаку: больше не буду скользить на коленях после вчерашнего празднования
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал комичный эпизод, произошедший с ним во вчерашнем матче АПЛ с «Астон Виллой» (3:0). Бельгийский форвард оформил дубль, а первый из своих голов решил отпраздновать, прокатившись по газону на коленях. Однако скольжение не удалось, и Лукаку небрежно завалился вперёд.

«Больше не буду скользить на коленях после вчерашнего празднования...» — написал Лукаку в своём «твиттере».

Видео первого гола и неудачного празднования Лукаку в матче с «Астон Виллой»:

Напомним, после четырёх туров английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата с 10 очками в активе. В пятом туре «Челси» на выезде сыграет с «Тоттенхэм Хотспур» в лондонском дерби.

С момента возвращения в «Челси» Лукаку провёл за «аристократов» три матча и отметился тремя забитыми мячами.

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