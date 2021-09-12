Ибрагимович — о своих достижениях: французу легче выиграть чемпионат мира, чем шведу

Нападающий итальянского «Милана» шведский футболист Златан Ибрагимович прокомментировал факт, что он ни разу в карьере не выигрывал Лигу чемпионов.

«Если бы я выиграл Лигу чемпионов, это было бы замечательно. Но я не победил в этом турнире, однако, согласитесь, это не делает меня менее хорошим игроком. Есть люди, которые говорят: «Златан, ты не выиграл чемпионат мира, ты плохой игрок». Не забывайте, что французу легче выиграть чемпионат мира, чем шведу. У меня всё ещё есть цели. На клубном уровне я выиграл всё, кроме Лиги чемпионов. Я не жалуюсь, потому что сделал больше, чем многие другие. Я просто счастлив», — сказал Ибрагимович в интервью France Football. Его слова приводит Get French Football News.