Ибрагимович — о своих достижениях: французу легче выиграть чемпионат мира, чем шведу
Поделиться
Нападающий итальянского «Милана» шведский футболист Златан Ибрагимович прокомментировал факт, что он ни разу в карьере не выигрывал Лигу чемпионов.
«Если бы я выиграл Лигу чемпионов, это было бы замечательно. Но я не победил в этом турнире, однако, согласитесь, это не делает меня менее хорошим игроком. Есть люди, которые говорят: «Златан, ты не выиграл чемпионат мира, ты плохой игрок». Не забывайте, что французу легче выиграть чемпионат мира, чем шведу. У меня всё ещё есть цели. На клубном уровне я выиграл всё, кроме Лиги чемпионов. Я не жалуюсь, потому что сделал больше, чем многие другие. Я просто счастлив», — сказал Ибрагимович в интервью France Football. Его слова приводит Get French Football News.
Комментарии
- 12 сентября 2021
-
18:24
-
18:22
-
18:10
-
18:04
-
17:58
-
17:45
-
17:40
-
17:25
-
17:25
-
17:21
-
17:09
-
16:55
-
16:48
-
16:41
-
16:38
-
16:18
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:36
-
15:30
-
15:29
-
15:25
-
15:19
-
15:06
-
14:50
-
14:50
-
14:37
-
14:35
-
14:14
-
14:10
-
14:05
Партнерский контент