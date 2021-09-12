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«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч 4-го тура АПЛ

«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч 4-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль».

«Лидс Юнайтед»: Меслье, Фирпо, Купер, Льоренте, Эйлинг, Даллас, Филлипс, Харрисон, Рафаэл, Родриго, Бэмфорд.

Запасные: Клессон, Крессуэлл, Стрёйк, Клих, МакКаррон, Шаклтон, Джеймс, Робертс, Саммервилл.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Алькантара, Эллиотт, Мане, Салах, Жота.

Запасные: Келлехер, Гомес, Конате, Цимикас, Хендерсон, Джонс, Кейта, Милнер, Окслейд-Чемберлен.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный арбитр – Эндрю Мэдли.

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